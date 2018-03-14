Tillerson veda etti

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın, görevden alındığını duyurduğu Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, kameraların karşısına geçerek veda konuşması yaptı. Heyecanlı olduğu ve sesinin zaman zaman titrediği gözlenen Tillerson, veda konuşmasında, Başkan Trump\'ın adını anmazken, sık sık \'dürüstlük\' ve \'saygı\' kavramlarına vurgu yaptı.

Görevden alındığından Başkan Trump\'ın attığı Twitter mesajı ile haberdar olduğu öne sürülen Tillerson, Dışişleri Bakanlığı\'nda yaptığı açıklamada, \"ABD Başkanı, bugün öğle saatlerinde Air Force One uçağından aradı. Kendisiyle ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ile konuştum. Ülkemizin siyasi ve ulusal güvenlik sorunlarıyla yüz yüze kaldığı şu günlerde sorunsuz bir geçiş döneminin olması son derece önemli\" dedi.

Tillerson, tüm yetkilerini en üst düzey bakan yardımcısı konumundaki John Sullivan\'a devredeceğini, kendisinin Dışişleri Bakanı olarak görevinin 31 Mart tarihinde son bulacağını söyledi.

ABD\'nin uluslararası ilişkileri konusunda da mesajlar veren Tillerson, Suriye\'de ateşkes anlaşması sağlanmasının çok sayıda sivilin hayatının kurtarılmasını sağladığını ancak Suriye konusunda daha yapılması gereken çok şeyler olduğunu söyledi. Tillerson, Suriye\'de IŞİD\'e karşı mücadelede başarılar elde edildiğini, Afganistan\'da ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Tillerson ayrıca Rusya\'nın sergilediği tavrı ve politikaları sürdürmesi durumunda uluslararası toplum tarafından daha da çok dışlanacağını söyledi ve Rusya\'nın adımlarını atarken Rus halkının ve tüm dünyanın çıkarlarını düşünerek hareket etmek zorunda olduğunu belirtti.

Tillerson, ABD\'nin, Kuzey Kore\'ye karşı uyguladığı \'maksimum baskı\' politikasının sonuç verdiğini ve bu baskıların sürdüğünü de kaydetti. 31 Mart tarihi itibariyle kendisinin sivil hayata geri döneceğini söyleyen Tillerson, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan, el sallayarak toplantı salonundan ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, salı sabahı Twitter\'dan yayınladığı bir mesajla, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson\'ın \'görevden alındığını\' duyurmuştu. Trump, \"CIA Direktörü Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Rex Tillerson\'a hizmetleri için teşekkür ediyoruz, harika bir iş çıkardı. Gina Haspel yeni CIA Direktörümüz olacak ve bu görevdeki ilk kadın olarak görev yapacak. Hepsini kutluyorum\" demişti.

