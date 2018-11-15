Tilki kümeste yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, tavukların olduğu kümese giren tilki, belediye görevlilerince yakalandı. Tilki, doğaya salınması için Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Barınağı ekipleri, bir vatandaşın kümesine tilki girdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Hayvan kurtarma ekibi, Adapazarı Taşkısığı Mahallesi\'nde kümese giren tilkiyi yakaladı. Tavukların olduğu kümesten çıkarılan tilki, barınağa götürüldü. Aşıları yapılan tilki, daha sonra doğaya salınması için Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI