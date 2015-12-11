Til Temir'de bombalı saldırılar



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre intihar saldırıları patlayıcı yüklü 3 kamyonla düzenlendi. Kürt Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) denetimi altında bulunan Til Temir'de bombalar hastaneler ve alışveriş merkezleri yakınlarında patladı. Asayiş isimli Kürt güvenlik gücü üyelerinin de saldırılarda kayıplar verdiği ileri sürüldü.

Kürt güçleri IŞİD'e karşı savaşta kilit rol oynuyor. Suriye'nin kuzeyinde ekim ayında YPG milisleriyle Arap gruplar Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında birleşmişti. SDG bünyesinde YPG'nin yanı sıra aralarında Ceyş el Suvar ve Ceyş el Sanadid'in de bulunduğu Arap gruplar ve Süryani birlikleri yer alıyor.

SDG'nin siyasileşme kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Malikiye kentinde salı günü başlayan iki günlük konferansta milislerin siyasi kolu olarak Suriye Demokratik Konseyi adı altında bir yapı oluşturulması kararı alındığı bildirilmişti.