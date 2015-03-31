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Dünya
Deutsche Welle

'Tikrit IŞİD’den kurtarıldı’

Irak Başbakanı Haydar El Abadi Tikrit kentinin radikal İslamcı IŞİD’den geri alındığını açıkladı.

31 Mart 2015 22:26


El Abadi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Irak hükümetine bağlı birliklerin Tikrit'te büyük bir zafer kazandıkları ilan edildi. Açıklamada Tikrit'in IŞİD'den “kurtarılması”, “tarihi bir kilometre taşı” olarak tanımlandı.

El Abadi'nin sözcüsü Rafid Caburi de Irak ordusunun Tikrit kent merkezindeki hükümet binasına Irak bayrağını diktiğini ve kenti “temizlemekte” olduğunu ifade etti.

Irak'ın devrik devlet başkanı Saddam Hüseyin'in doğum yeri olan Tikrit geçen yılın haziran ayında IŞİD tarafından ele geçirilmişti. Bu yılın mart ayında Irak ordusu, Şii milislerin de katılımıyla 30 bin kişilik bir güç oluşturmuş ve Tikrit'e bir taarruz başlatmıştı.

Bağdat'ın 170 kilometre kuzeyinde yer alan kent IŞİD'in elindeki Musul ile başkent Bağdat arasında önemli bir bağlantı noktası konumunda. Tikrit Savaşı Musul'a yönelik bir taarruz açısından da test niteliği taşıyordu. ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyon Tikrit taarruzu sırasında Irak hükümet birliklerine hava saldırılarıyla destek vermişti.

Uluslararası koalisyonun hava saldırıları, 30 bin kişilik gücün üçte ikilik kesimini oluşturan Şii milisleri tarafından eleştirilmişti. Silahlı Şii milislerinin İran ile yakın ilişki içinde olduğu düşünülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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