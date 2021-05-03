TikTok CEO'su değişti

Sosyal medya ağı TikTok'ta üst düzey koltuk değişimi yaşandı. ByteDance CFO’su Shou Zi Chew, geçtiğimiz yıl görevden ayrılan Kevin Mayer’in yerine geçerek TikTok’un yeni CEO’su oldu.

CNN'in haberine göre Ağustos ayından bu yana koltuğu geçici olarak daha önce YouTube’da üst düzey yöneticilik yapmış olan Vanessa Pappas dolduruyordu.

Daha önce TikTok'un geçici başkanı olarak görev yapan Vanessa Pappas, TikTok'un operasyon müdürü rolüne geçiyor.

ByteDance CEO'su Yiming Zhang yaptığı açıklamada, "Shou ve Vanessa'nın liderlik ekibi, sürekli büyüme için zemin hazırlıyor" dedi. Shou Zi Chew, şirkete katılmadan önce DST, Goldman Sachs ve Xiaomi‘de üst düzey yöneticilik yapmıştı.