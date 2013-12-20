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THY'de grev sona erdi; 305 kişi işine geri dönecek

Türk Hava Yolları'nda grev sona erdi başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, Hava-İş Sendikası ve THY yönetimi arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanıldı ifadesi yer aldı

20 Aralık 2013 12:45

Hava-İş Sendikası’nın on gün önce yapılan Olağan Genel Kurul sonrası yeni seçilen Ali Kemal Tatlıbal başkanlığındaki yönetim ile Türk Hava Yolları arasındaki görüşmeler sonucunda grevde anlaşmaya varıldığını açıklandı. Tatlıbal, "305 arkadaşımızın tekrar işine dönmesi ve grevdeki mağduriyetin giderilip tüm üyelerimizi kucaklamak üzere müzakereleri yürüttük ve mutlu sona ulaştık" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Hava-İş Sendikası tarafından “THY’de grev sona erdi” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, “24. Dönem Toplu iş sözleşmesi 01.01.2013-31.12.2015 tarihlerini kapsayacak şekilde imzalandı. Hava İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ve yönetim kurulu üyeleri  ile THY A.O. yönetimi arasında yapılan görüşmelerde mutabakata varıldı” denildi.

Anlaşma sonrası Hava, İş Sendikası Başkanı Ali Kemal Tatlıbal şunları söyledi:

“Göreve talip olduğumuzda çatışan değil çalışan bir sendika sloganıyla yola çıktık. 305 arkadaşımızın tekrar işine dönmesi ve grevdeki mağduriyetin giderilip tüm üyelerimizi kucaklamak üzere müzakereleri yürüttük ve mutlu sona ulaştık. Yapılan anlaşmaya göre ücretlere 1 yıl  yüzde 5 + yüzde 3 takip eden yıllar içinse her altı ayda bir %3 oranında ücret artışı yapılacaktır. Tüm üyelere bir defaya mahsus olmak üzere 2013 yılında çalıştıkları gün sayısına orantılı olarak 5 bin 500 TL brüt ödeme yapılacaktır.
 

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