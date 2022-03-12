T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY ve Anadolujet'ten sefer iptalleri

THY İstanbul Havalimanı'ndan yarın planlanan kalkışlı ve varışlı toplam 163 seferini iptal ederken AnadoluJet ise Sabiha Gökçen'den yarınki 29 seferini iptal etti

12 Mart 2022 22:59

Türk Hava Yolları(THY), İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yarın planlanan kalkışlı ve varışlı toplam 163 seferini iptal etti. AnadoluJet ise Sabiha Gökçen'den yarınki 29 seferini iptal etti.

thysabiha gökçenanadolu jetseferuçakiptal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24