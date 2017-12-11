THY UÇAKLARINA KAR ENGELİ; BRÜKSEL'E İNEMEDİLER  

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Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA Avrupa'da etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiliyor

11 Aralık 2017 18:09

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA
Avrupa\'da etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Türk Hava Yolları\'nın İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan Brüksel seferini yapan iki uçağı yoğun kar yağışı nedeniyle Brüksel Havalimanı\'na iniş yapamadı. Türk Hava Yolları\'nın iki uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Düsseldorf Havalimanı\'na iniş yapmak zorunda kaldı. Bu arada Türk Hava Yolları ve Atlasglobal Havayolları\'nın İstanbul-Amsterdam seferlerinde kar yağışı nedeniyle 5 saatlik bir gecikme meydana geldi.
 

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