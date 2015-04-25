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Dünya
Deutsche Welle

THY uçağının motoru havada alev aldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Milano - İstanbul seferini yapan uçağı, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı. Motoru havada alev alan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hava sahasında büyük yoğunluk yaşandı.

25 Nisan 2015 16:06


İlk bilgilere göre, THY'nin TK 1878 sefer sayılı Milano-İstanbul seferini yapan Airbus A320 tipi uçağının sağ tarafı, Atatürk Havalimanı'na inişe geçtiği yere çarptı. Duramayan ve yeniden havalanan uçak, daha sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yolcular tahliye edilirken, pistte söndürme çalışmaları yapıldı. Olay nedeniyle Atatürk Havalimanı uçuşlara kapatıldı. İstanbul hava sahasındaki tüm uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçakta 97 yolcu vardı

THY Basın Müşaviri Ali Genç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, THY'nin 1878 sayılı Milano-İstanbul uçağının ilk inişinde pisti pas geçtiğini, acil iniş deklare ederek gerçekleştirdiği iniş sonrasında pistten çıktığını belirtti.

Uçaktaki 97 yolcunun hızlı ve güvenli tahliye işleminin gerçekleştirildiğini bildiren Genç, "Gerekli incelemeler başlatılmış olup, olayın neden meydana geldigi bu incelemelerden sonra netlik kazanacaktır" bilgisini verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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