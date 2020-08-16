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THY'nin "Eylül ayı uçuş planı" açıklandı

16 Ağustos 2020 14:24

Koronavirüs nedeniyle 11 Haziran itibariyle yurt dışı uçuşlarına kademeli olarak başlayan Türk Hava Yolları'nın (THY) Eylül ayı uçuş planı belli oldu. Bu kapsamda 19 Temmuz'da tekrar askıya alınan İran uçuşları da 1 Eylül itibariyle Tahran, Şiraz, Tebriz ve Meşhed seferleri olarak yeniden planlamaya dahil edildi.

11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak başlatan THY, eylül ayı programını açıkladı.

İran'da Tahran, Tebriz, Şiraz ve Meşhed, Artvin Hopa, Kanada Vancouver, Madagaskar, Estonya'da Riga ve Tallin, Gürcistan'da Batum ve Tiflis, Vietnam'da Honai ve Ho Chi Minh City, Suudi Arabistan'da Dammam ve Riyad, Cezayir'de Konstantin ve Vahran, Afganistan'da Mezar-ı Şerif, Rusya'da Krasnador, Soçi ve Kazan, Irak'ta Süleymaniye, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Bahreyn, Ürdün'de Amman, Türkmenistan'da Aşkaabat, Litvanya'da Vilnius ve Moğolistan'da Ulanbatur, Yunanistan Selanik, Fas'ta Marakeş, Umman'da Maskat, Nijerya'da Abuja ve Lagos, Güney Afrika'da Cape Town, Johannesburg ve Durban, Abu Dabi, seferlerini planlamaya dahil edildi.

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