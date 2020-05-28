THY'nin yolcu sayısı ilk 3 ayda yüzde 20 azaldı; zarar 2 milyar liraya çıktı

Salgından en çok etkilenen şirketlerden birisi olan Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2020 yılının ilk çeyreği ile finansal raporunu bildirdi. Buna göre kurum, ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon zarar açıkladı. THY geçen yılın aynı çeyreğinde 1 milyar 250 milyon TL zarar bildirmişti.

THY'nin satış gelirleri ilk çeyrekte 3,2 oranında artarak 15,3 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin brüt kârı ise maliyetlerdeki görece yüksek artışın etkisiyle yüzde 77,4 oranında arttı ve 320 milyon TL olarak gerçekleşti.

İlk üç ayda Türk Havayolları’nın taşıdığı toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, yüzde 20 azalış ile 13,4 milyon olurken, iç hatlardaki ve dış hatlardaki yolcu sayılarında, sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 17 azalma gerçekleşti.

THY’den son yapılan açıklamada iç hat uçuşlarının 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağı bildirilmişti.

Aycı, "Dünyada 22 bin uçaktan yüzde 90’ı yerde. Bu durum maliyetleri çok yükseltti" demişti

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Dünyada 22 bin uçaktan yüzde 90’ı yerde. Bu durum maliyetleri çok yükseltti" demişti. Bu sürçte personel çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusuna da yanıt veren Aycı, "Elimizden geldiğince personel çıkarmamaya çalışacağız. Ama bir birim maaş alanla 20 birim maaş alanlarla aralardaki ayarlamalar gerekli oluyor. Bir birim alana dokunmamak için belki 20 birim ya da altına alınan maaşlarda oynamalar gerekecek" ifadelerini kullandı.

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