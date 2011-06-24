-THY ''İKRAM''DA DÜNYA İKİNCİSİ İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Sivil havacılık sektörünün ürün ve kalitesini denetleyen Skytrax'in değerlendirmesine göre Türk Hava Yolları (THY), uçakta verdiği ikram hizmetleri ile 3 dalda dünyanın en iyi ikinci havayolu ödülüne layık görüldü. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, THY'nin Skytrax değerlendirmesinde, DO&CO ve Türk Hava Yolları ortaklığı olarak 2007 yılından beri Türkiye pazarında hizmet veren TURKISH DO&CO'nun şekillendirdiği ikram konsepti ile ''En İyi Business Sınıfı Uçak İkramı'', ''En İyi Premium Ekonomi Sınıfı Uçak İkramı'' ve ''En İyi Ekonomi Sınıfı Uçak İkramı'' olmak üzere 3 kategoride dünya ikinciliği ödülünü alarak başarısını bir kez daha kanıtladığı belirtildi. THY'nin Türk misafirperverliği üzerine kurulu ikram konseptinde, özenle seçilen dünya tatlarının yanında Türk mutfağının zenginliklerinin ön plana çıkartıldığı, tüm yemeklerin günlük olarak el işçiliği ile en iyi ve en taze ürünler kullanılarak hijyen kurallarına titizlikle uyularak hazırlandığı vurgulanan açıklamada, ayrıca tüm uzun mesafeli uçuşlarda ''Uçan aşçılar''ın hizmet verdiği hatırlatıldı. Açıklamada, hizmet kalitesini ölçmek için bağımsız bir şirket tarafından düzenli olarak yapılan müşteri memnuniyeti anket sonuçlarında, ikramdaki memnuniyetin 2007 yılından bu zamana yüzde 49'dan yüzde 98'e kadar yükseldiği ve geçen yılki Skytrax değerlendirmesinde de TURKISH DO&CO'nun Türk Hava Yolları ekonomi sınıfında verdiği ikram hizmetinin dünyanın en iyisi seçildiği bilgisine yer verildi. THY, Skytrax şirketi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir başka değerlendirmede de ''Avrupa'nın en iyi havayolu'' olmak üzere 3 kategoride ödül almıştı.