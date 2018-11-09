THY EKİM'DE 6,5 MİLYON YOLCU TAŞIDI

THY\'NİN 10 AYDA TAŞIDIĞI YOLCU SAYISI 64,2 MİLYON OLDU...

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL, DHA

Türk Hava Yolları (THY), Ekim ayında yüzde 83,4 doluluk oranına ulaşarak, 6,5 milyon yolcu taşıdı. 2018\'in on aylık dönemini kapsayan Ocak-Ekim\'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı yüzde 11 artışla 64,2 milyon oldu.

Ekim ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, yüzde 83,4\'lük doluluk oranına ulaştı. Geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye\'ye ve Türk Hava Yolları\'na olan talep artışının yılın sonuna doğru da devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

\"EKİM AYINDA 6,5 MİLYON YOLCU TAŞINDI\"

THY\'den yapılan açıklamaya göre \'Ekim 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi\' şöyle: \"Taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendine Ekim ayında da devam edilmiş olup, taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5\'lik artış göstererek 6,5 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 83,4\'e ulaştı. Ekim ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış Hat doluluk 3 puanlık artışla yüzde 83,2 olarak gerçekleşirken, İç hat uçuşlarda ise yüzde 85,1 doluluk oranına ulaşıldı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 7\'lik bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurtdışı yolcu sayısında ise yüzde 8\'lik bir artış yaşandı. Kargo ve posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 42 ile İç Hatlar, yüzde 35 ile Afrika, yüzde 30 ile Kuzey Amerika ve yüzde 24 ile Avrupa katkı sağladı. Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre de yolcu doluluk oranında Afrika\'da yaklaşık 7 puan, Kuzey Amerika\'da 4 puan, Avrupa ve Uzak Doğu\'da ise 3 puan artış gerçekleşti.\"

OCAK-EKİM DÖNEMİ

Yılın 10 aylık dönemini kapsayan Ocak-Ekim 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi ise şu şekilde:

\"Yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre talepte yaklaşık yüzde 10\'luk artış sağlanıp, yolcu sayısı da yüzde 11 artarak 64 milyonu (64,2) aştı. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ekim döneminde 3 puanlık artış ile yüzde 82,2 olarak gerçekleşti. Yurtdışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 82 seviyesine ulaşırken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2 puan artarak yüzde 86 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 13\'lük önemli bir artış yaşandı. Yılın ilk on ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1 milyon tonu aştı.\"

YAHYA ÜSTÜN: TARİHİN EN İYİ PERFORMANSINI SERGİLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

Öte yandan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal medya hesabı \'twiter\'dan yaptığı açıklamada, \"Türk Hava Yolları tarihinin en iyi performansını sergilemeye devam ediyoruz. Ekim ayında 6,5 milyon yolcumuzu yüzde 83,4 doluluk oranı ile taşıdık. Kargo taşıma hacmimizi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artırdık\" ifadelerini kullandı.