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THY Ankara'dan Avrupa uçuşlarına başlıyor

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları(THY), Ankara'dan yurtdışına yaptığı direkt uçuşları yeniden başlatma kararı aldı

28 Eylül 2017 22:29

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları(THY), Ankara\'dan yurtdışına yaptığı direkt uçuşları yeniden başlatma kararı aldı. Bu kapsamda ilk uçuş 29 Ekim\'de yapılacak.
Ankara Ticaret Odası\'nın aylık olağan meclis toplantısında katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Ankara\'dan Avrupa\'ya yapılacak seferlerle ilgili bilgi verdi,
Aycı, Ankara\'dan  29 Ekim\'de Frankfurt\'a haftada 3 frekans, 30 Ekim\'de Berlin\'e ve 31 Ekim tarihinde de Viyana\'ya haftada iki frekans direkt sefer başlatılacağını açıkladı.
Aycı, önümüzdeki süreçte Ankara\'yı yurt dışına taşıyacak direkt sefer planlamalarına Düsseldorf ile Amsterdam\'ın da ekleneceğini ve çalışmaların bu şehirlerle sınırlı kalmayacağını belirtti.
 

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