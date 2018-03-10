THY 60 UÇAK ALACAK

Haber-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

Türk Hava Yolları (THY), uçak üreticileri Airbus ve Boeing\'ten, 50\'si kesin 60 adet uçak siparişi verdi.

THY\'den KAP\'a yapılan açıklama da ; “Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar verilmiştir. Buna göre, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet A 350-900 tipi yolcu uçağı satın alınacaktır\" denildi.



NİYET ANLAŞMASINI ERDOĞAN İMZALAMIŞTI

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı konu ile yaptığı açıklama da; “Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın çok değerli destek ve katılımlarıyla New York\'ta, dünyanın en modern teknolojiye sahip uçaklarından biri olan 787-9 Dreamliner\'ı filomuza katmak için Boeing ile bir ön mutabakat zaptı imzalamıştık. Yine aynı şekilde bu yılın Ocak ayında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron\'un değerli iştirakleriyle, A350-900\'ü filomuza katmak adına Airbus ile karşılıklı iyi niyetimizi beyan etmiştik. Bugün, bu niyet imzalarını resmiyete dökmüş bulunuyoruz\" dedi.

Aycı; \"Yeni Havalimanındaki geniş gövde ihtiyacımızı karşılamaya yönelik oldukça önemli bir girişim olarak addettiğimiz Boeing siparişi, Cumhuriyetimizin 100. yılında filomuzu daha da güçlendirecek ve yolcularımızın memnuniyet düzeyini çok daha üst seviyelere taşıyacak olan büyük bir adım. Aynı şekilde Airbus firması ile kesinleştirdiğimiz siparişimiz, sadece Türk Hava Yolları\'na değil, ülkemiz havacılık sektörüne de büyük kazanç sağlayacaktır. Attığımız bu adımların, ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, Türk Hava Yolları\'nın istikrarlı yükselişine büyük bir ivme katmakla kalmayıp, aynı zamanda Türk Sivil Havacılığı için de oldukça önemli bir katma değer olacağına dair tam inancımızla, haklı bir mutluluk yaşıyoruz\" dedi.