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Dünya
Deutsche Welle

Thüringen'e Sol Partili Başbakan

Almanya'nın Thüringen Eyaleti'nde Sol Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller koalisyonunun başbakanlığına Sol Partili 58 yaşındaki Bodo Ramelow seçildi.

05 Aralık 2014 14:41


Thüringen Eyalet Parlamentosu'nda yapılan ikinci tur oylamada Sol Partili Bodo Ramelow 46 oy alarak gerekli çoğunluğa ulaştı. Ramelow'un başbakanlığına karşı çıkanların sayısı ise 43'de kaldı. Bir milletvekili çekimser oy kullandı. Aşağı Saksonya doğumlu Ramelow ilk turda 45 oy almış ve gerekli çoğunluğa ulaşamamıştı.

Ramelow bugünkü oylamanın ardından yaptığı açıklamada, bütün görüş ayrılıklarına rağmen muhalefetle güvene dayalı bir işbirliği yapacağını duyurdu.

Thüringen'de 24 yıldır iktidarda olan Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) başbakanlık yarışına aday sokmadı. Hrıstiyan Demokrat Birlik'in Avrupa karşıtı, sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi (AFD) ile birlikte parlamentodaki milletvekili sayısı 45.

Sol Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'in milletvekili sayısı ise 46. Üç parti Eylül ayı ortasında yapılan eyalet seçimlerinden bu yana koalisyon kurmak için müzakereler yürütmüş, oluşturulan koalisyon sözleşmesini de üyelerinin onayına sunmuştu.

Erfurt'ta dün akşam gösteri düzenleyen bin 500 kişi, eyaletin yeni koalisyon hükümetini protesto etti. Kısa bir süre önce de Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel, Sol Parti'nin iktidara gelmesiyle ilgili çekinceleri olduğunu dile getirmişti. Endişelerin nedeni Sol Parti'nin kökeninin Demokratik Almanya'daki Komünist Parti SED'in devamında kurulan PDS'e dayanıyor olması. PDS 2007 yılında WASG ile birleşerek, Sol Parti adını almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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