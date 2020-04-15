Thor filminde X-Men sürprizi

Başrolünü Natalie Portman ve Tessa Thompson ile birlikte Chris Hemsworth’ün paylaşacağı Thor: Love and Thunder ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Taika Waititi, 18 Şubat 2022’de seyirciyle buluşacak film ile X-Men dünyası arasında bir bağ kurulacağını doğruladı.

Screen Rant’ta yer alan habere göre Christian Bale’in kötü bir karaktere hayat vereceği filmde X-Men’in uzaylı karakterleri Starsharklar da yer alacak.

Starsharklar ilk kez 1982 tarihli Uncanny X-Men 162. sayıda çıkan bir uzaylı ırk. 1980’ler boyunca Charles Xavier mutant ekibinin yanında gelişigüzel göründükten sonra Starsharklar Thor: God of Thunder, King Thor ve diğer X-Men dışı yayınlarda da çıktı.

Uzay boşluğunda süzülen devasa, olağanüstü güçlü yabancı varlıklar olan Starsharklar, onları yakalayıp, kontrol altına alan, geliştiren ve kötü emelleri için kullanan X-Men kötüleri Brood ekibinin planlarına alet olmalarıyla biliniyor.

Thor: Love And Thunder’daki Starsharkların yalnızca bir arka plan mı yoksa hikayenin önemli bir parçası mı olacaklarını ise bilinmiyor.