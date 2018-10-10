Thierry Henry adım adım Monaco'ya

Ligue 1'de 18. sıraya kadar inen ve geride kalan 9 haftada henüz galibiyeti bulunmayan Monaco'nun, teknik direktör Leonardo Jardim ile yolları ayırıp, yerine Fransız futbol efsanesi Thierry Henry'yi getirmeyi planladığı iddia edildi.

ESPN'in iddiasına göre, adı İngilere Championship ekiplerinden Aston Villa ile anılan Henry'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinde Monaco'nun başına geçmesi an meselesi.

Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev yaptığı açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle değişikliğin şart olduğunu ve artık Stade Louis II'yi Thierry Henry'ye emanet etmek istediğini söyledi.

41 yaşındaki Henry, Belçika Milli Takım'ında Roberto Martinez'in yardımcısı olarak görev alıyor.

Thierry Henry'de sorun çıkması durumunda Monaco'nun takımın başına getirmeyi istediği bir diğer aday ise Bordeaux'tan ayrılan Gus Poyet.

Bugün görevden alınması beklenen Leonardo Jardim, 5 sezon boyunca çalıştırdığı Monaco'yu 17 yıl sonra Ligue 1'de şampiyonluğa taşıdı.