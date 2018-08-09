Thibaut Courtois resmen Real Madrid'de

Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'i kadrosuna kattı. Madrid ekibinin resmi sitesinden duyurduğu transferde 26 yaşındaki kalecinin Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda altın eldiven ödülünü aldığına dikkat çekildi.

Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 6 yıllık sözleşmeye imza attı. Belçikalı file bekçisi için ödenecek olan bonservis 35 milyon Euro olurken, Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'in de kiralık olarak İngiliz ekibine gideceği belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid, 26 yaşındaki Courtois için Chelsea'ye 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Belçika Milli Takımı'nda da görev alan Thibaut Courtois, Chelsea formasıyla çıktığı 154 karşılaşmanın 58'inde kalesinde gole izin vermezken, toplam 152 gole engel olamadı.