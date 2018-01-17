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Spor

Theo Walcott resmen Everton'da

İSTANBUL, (DHA) İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Arsenal'den Theo Walcott'u 2021 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı

17 Ocak 2018 23:11

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Arsenal\'den Theo Walcott\'u 2021 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
Milli oyuncumuz Cenk Tosun\'un takımı Everton\'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İngiliz kanat oyuncusu, \"Everton\'a geldim, çünkü kulübü bir sonraki seviyeye taşımak istiyorum. Hayatımda yeni bir sayfa açtığım için çok heyecanlıyım. Everton yeni bir sayfa için doğru adres\" açıklamasını yaptı.
Theo Walcott, 2006 yılında Arsenal\'e transfer olurken, 12 yıllık Londra kariyerinde 3 FA Cup, 2 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu kazandı.

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