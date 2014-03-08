The Big Bus Ankara Mart ayı programı açıklandı

The Big Bus Ankara, Mart ayından Replay, Kuvars, Onur Koçak, Yüksek Sadakat, Koray Candemir, Onur Koçak, Hüsnü Arkan, Fikri Karayel, Dj Emrah İş, Can Gox konserlerine ev sahipliği yapacak.
2013 yılında Ankara’da açıldığında bu yana pek çok konsere ev sahipliği yapan The Big Bus Ankara’nın Mart ayı programı şöyle:
7 Mart Cuma Replay
8 Mart Cumartesi Kuvars
11 Mart Salı Onur Koçak
14 Mart Cuma Yüksek Sadakat
15 Mart Cumartesi Koray Candemir
18 Mart Salı Onur Koçak
21 Mart Cuma Hüsnü Arkan
22 Mart Cumartesi Dj Emrah İş (Emd Party)
25 Mart Salı Onur Koçak
28 Mart Cuma Fikri Karayel
29 Mart Cumartesi Can Gox