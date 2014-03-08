The Big Bus Ankara Mart ayı programı açıklandı

The Big Bus Ankara, Mart ayından Replay, Kuvars, Onur Koçak, Yüksek Sadakat, Koray Candemir, Onur Koçak, Hüsnü Arkan, Fikri Karayel, Dj Emrah İş, Can Gox konserlerine ev sahipliği yapacak.

2013 yılında Ankara’da açıldığında bu yana pek çok konsere ev sahipliği yapan The Big Bus Ankara’nın Mart ayı programı şöyle:

7 Mart Cuma Replay

8 Mart Cumartesi Kuvars

11 Mart Salı Onur Koçak

14 Mart Cuma Yüksek Sadakat

15 Mart Cumartesi Koray Candemir

18 Mart Salı Onur Koçak

21 Mart Cuma Hüsnü Arkan

22 Mart Cumartesi Dj Emrah İş (Emd Party)

25 Mart Salı Onur Koçak

28 Mart Cuma Fikri Karayel

29 Mart Cumartesi Can Gox