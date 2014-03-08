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Kültür-Sanat

The Big Bus Ankara Mart ayı programı açıklandı

The Big Bus Ankara, Mart ayında Can Gox, Hüsnü Arıkan, Yüksek Sadakat gibi pek çok sevilen sanatçıyı ağırlayacak

08 Mart 2014 15:16

The Big Bus Ankara, Mart ayından Replay, Kuvars, Onur Koçak, Yüksek Sadakat, Koray Candemir, Onur Koçak, Hüsnü Arkan, Fikri Karayel, Dj Emrah İş, Can Gox konserlerine ev sahipliği yapacak.

2013 yılında Ankara’da açıldığında bu yana pek çok konsere ev sahipliği yapan The Big Bus Ankara’nın Mart ayı programı şöyle:

7 Mart Cuma  Replay

8 Mart Cumartesi Kuvars

11 Mart Salı  Onur Koçak

14 Mart Cuma Yüksek Sadakat

15 Mart Cumartesi Koray Candemir

18 Mart Salı  Onur Koçak

21 Mart Cuma  Hüsnü Arkan

22 Mart Cumartesi  Dj Emrah İş (Emd Party)

25 Mart Salı  Onur Koçak

28 Mart Cuma  Fikri Karayel

29 Mart Cumartesi Can Gox

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