TGB'lilir Andımız'ı okudu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü nedeniyle bir araya gelen Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Cumhuriyet Kadınları Derneği ve bazı Vatan Partisi üyeleri üyeleri, hep bir ağızdan \'Andımız\'ı okudu.

TGB ve Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri ile bazı Vatan Partisi üyeleri, Alsancak\'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde bir araya gelip, hep birlikte \'Andımız\'ı okudu. Basın açıklamasını yapan TGB İzmir İl Başkanı Ozan Özaslan, 10 Kasım 1938\'de Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete uğurlanmasının ardından onun çizdiği rota ve ortaya koyduğu programın milletin yoluna ışık tuttuğunu söyledi. Özaslan, \"Türkiye\'miz çetin günlerden geçiyor. Bölücü teröre karşı içeride ve dışarıda yoğun ve etkili mücadele sürmektedir. Bir yanda Cumhuriyetimizi parçalamak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü\'ne karşı mücadele, bir yanda bütün milletimizin var gücüyle ekonomik krizin ve üretimsizliğin yarattığı darboğaza karşı mücadelesi devam etmektedir. Bütün bu süreçler Türkiye\'yi büyük çözümlere ve köklü değişikliklere götürmektedir. İşte bu büyük çözümün bugünkü pusulası için de Mustafa Kemal Atatürk 80 yıl sonra da bu büyük mücadelenin olmazsa olmazı olmuştur. Bugün yalnız ülkemiz tarihine değil, dünya tarihine de damga vuran liderimiz Mustafa Kemal Atatürk milletimizi birleştiren, mücadeleye sevk eden ve paylaşılan en büyük değerimizdir. Atatürk\'ün programı ülkemizin sigortasıdır\" diye konuştu.

\'Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Milliyetçilik, Laiklik ve Devrimcilik\' ilkelerinin bütün sorunları tepeden tırnağa çözecek olan tek denklem olduğunu belirten Ozan Özaslan, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıl dönümünde yas tutup karalar bağlamayı değil, onun mücadele bayrağını daha da yukarıya taşımayı görev bildiklerini söyledi. Özaslan, \"10 Kasım yas değil, mücadele günüdür. Cephede, sınır boylarında savaşan Mehmetçiğimizin, polisimizin, köy korucumuzun mücadelesidir. Evine ekmek götürmeye çalışan elleri nasırlı emekçimizin mücadelesidir. Güzel bir gelecek ve aydınlık bir Türkiye için mücadele eden Türk gençliğinin mücadelesidir. İşte bu mücadeleyi bir kez daha perçinlemek ve Mustafa Kemal Atatürk\'ün sonsuz değerini yeniden anmak için bugün buradayız. Mustafa Kemal\'in ruhunu bütün yurtta olduğu gibi ilimizde, okulumuzda yapacağımıza söz veriyoruz. Ülkeyi emanet alan gençliğin \'tam bağımsız Türkiye\' sözünü herkese hatırlatacağız\" dedi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman da Atatürk\'ün bıraktığı kutsal değerlerin çocukların emaneti olduğunu belirterek, \"Sen büyük Ata\'m, milletimizin yegâne birleştirici, en büyük gücüsün. Andımız\'ı okutmuyorlar Ata\'m. Ne hukuk dinliyorlar, ne yargı kararı. Bize \'Ne mutlu Türk\'üm diyene\' dedirtmiyorlar\" ifadelerini kullandı.

Topluluk daha sonra Türkiye Liseliler Birliği İzmir İl Başkanı Ali Özgür eşliğinde \'Andımız\'ı okudu. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.



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