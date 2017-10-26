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TGB, Samsun'dan ilk adımı attı (2)

İKİNCİ DURAKLARI AMASYA TGB'nin düzenlediği '29 Ekim İstiklal Yürüyüşü'nün ikinci durağı, Amasya oldu

26 Ekim 2017 20:41

İKİNCİ DURAKLARI AMASYA
TGB\'nin düzenlediği \'29 Ekim İstiklal Yürüyüşü\'nün ikinci durağı, Amasya oldu. Düzenlenen etkinliğin ardından üyeler otobüsle Erzurum\'a hareket etti.
Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin Samsun\'dan başlattığı \'29 Ekim İstiklal Yürüyüşü\'nün ikinci durağı, Amasya oldu. Künç Köprüsü mevkiinde bir araya gelen TGB üyesi gençler, ellerinde pankart ve dövizlerle slogan atarak Yavuz Selim Meydanı\'nı geçti, Atatürk Anıtı\'na kadar yürüdü.
 Üyeler adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Cem Dikmen, \"Türkiye Cumhuriyeti savaş koşullarına girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti şu an açıktan Amerika ile savaşmaktadır. Taşeron terör örgütleri ile savaşmaktadır. Bunlar öyle dolaylı savaşlar değildir. ABD Türkiye’nin bağımsızlığının en büyük düşmanı olan ABD ve onun taşeron terör örgütleri olan Fetullahçı çete, PKK Türkiye’yi bölmek için, Türkiye’ye diz çöktürmek için alçakça her gün saldırılarını yinelemektedirler\" dedi.
Basın açıklamasının ardından bir süre slogan atan grup, daha sonra otobüs ile üçüncü durakları olan Erzurum’a hareket etti.
Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)

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