TFF'den Trabzonlu taraftarlara teşekkür

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar B Ligi\'nde dün akşam Rusya ile karşılaşan A Milli Takımı\'nı desteklemek adına Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi\'ne gelen izleyicilere teşekkür etti.

Federasyonun resmi sitesinden yayımlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi;

\"A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi\'nde Rusya ile oynadığı müsabakada Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi\'ni dolduran tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. UEFA EURO 2024\'e aday Trabzon şehrimiz, Milli Takım taraftarlığı ve milli ruhun coşkusuyla Ay-Yıldızlılara destek olup örnek bir tavır sergilemiştir.

A Milli Takımımızı en iyi şekilde ağırlayan ve milli heyecanı paylaşan tüm Trabzon halkımıza şükranlarımızı sunar; başta Trabzon Valiliği olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Trabzonspor Kulübü\'ne misafirperverlikleri ve sonsuz destekleri için teşekkür ederiz.\"

