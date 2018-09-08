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Spor

TFF'den Trabzonlu taraftarlara teşekkür

İSTANBUL,(DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar B Ligi'nde dün akşam Rusya ile karşılaşan A Milli Takımı'nı desteklemek adına Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne gelen izleyicilere teşekkür etti

08 Eylül 2018 18:55

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar B Ligi\'nde dün akşam Rusya ile karşılaşan A Milli Takımı\'nı desteklemek adına Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi\'ne gelen izleyicilere teşekkür etti. 
Federasyonun resmi sitesinden yayımlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi;
\"A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi\'nde Rusya ile oynadığı müsabakada Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi\'ni dolduran tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. UEFA EURO 2024\'e aday Trabzon şehrimiz, Milli Takım taraftarlığı ve milli ruhun coşkusuyla Ay-Yıldızlılara destek olup örnek bir tavır sergilemiştir.
A Milli Takımımızı en iyi şekilde ağırlayan ve milli heyecanı paylaşan tüm Trabzon halkımıza şükranlarımızı sunar; başta Trabzon Valiliği olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Trabzonspor Kulübü\'ne misafirperverlikleri ve sonsuz destekleri için teşekkür ederiz.\"
 

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