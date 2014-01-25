TFF'den Bruma açıklaması: Etik değil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren, Galatasaray 'da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Portekizli futbolcu Bruma'nın başka bir kulübe kiralanması konusunda kendilerine herhangi bir başvuru yapılmadığını söyledi.

Mete Düren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bruma'nın başka bir kulübe kiralanması konusunda TFF'ye yöneltilen sorular üzerine açıklama yapma gereği duyulduğunu kaydetti.

"Galatasaray Kulübü'nün bu futbolcunun başka bir kulübe kiralanmasıyla ilgili federasyonumuza herhangi bir başvurusu yoktur" diyen Düren, "Böyle bir başvuru durumunda, bu hususun etik olmadığı kanaatini taşımakla birlikte, iki kulüp ve oyuncunun anlaşması durumunda TFF'nin müdahil olmasını gerektiren bir husus bulunmamaktadır" diye konuştu.

Bruma, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Spor Toto 2. Lig takımlarından Tokatspor ile yapılan maçta sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Portekizli futbolcu, 18 Ocak Cumartesi günü sağ diz ön çapraz bağındaki kopma nedeniyle ameliyat edilmişti.

Uzun süre sahalardan uzak kalacak Bruma'nın, Yiğit İsmail Gökoğlan'nın yanı sıra Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'a kiralanacağı yönünde basında haberler çıkarken, sezonu kapatan oyuncunun kiralanması spor kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.