Federasyon'dan Abdullah Ercan'a biber gazı sansürü

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Ercan karşılaşma sonrasında yapılan basın toplantısında, "biber gazı gelmeden önce iyi oynamaya ve pozisyonlar bulmaya başlamıştık. Açık söylemek gerekirse biraz hızımızı kesti" diye açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamalarda yer alan "biber gazı" Türkiye Futbol Federasyo'nunun internet sitesinde sansürlendi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, dün Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İsveç ile oynadığı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldığı 2015 U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Grup’taki üçüncü maçı, Taksim'de atılan biber gazları nedeniyle uzun bir süre durmuştu...

Abdullah Ercan neler söylemişti

Karşılaşma sonrasında yapılan basın toplantısında bu konuya değinen teknik direktör Abdullah Ercan'ın "Biber gazı gelmeden önce iyi oynamaya ve pozisyonlar bulmaya başlamıştık. Açık söylemek gerekirse biraz hızımızı kesti ama şartlar böyle gelişti. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra tekrar oyuna konsantre olmaya çalıştık. Fiziki anlamda hepimiz etkilendik. Benim de ilk kez başıma geldi. İnşallah son olur" sözleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sansürlendi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamalarda, Ercan'ın bu sözlerine yer verilmedi:



