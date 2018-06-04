İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer dönemi tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi 9 Haziran\'da başlayıp 31 Ağustos 2018\'de bitecek. Devre arası transfer dönemi ise 4 Ocak 2019\'da başlayıp 31 Ocak 2019\'da sona erecek.

TFF\'den yapılan açıklama şu şekilde:

\"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1\'inci Transfer ve Tescil Dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2018-2019 Futbol Sezonu\'nda uygulanacak hususlar açıklandı. 2018-2019 Futbol Sezonu\'nda 1\'inci Transfer ve Tescil Dönemi, 9 Haziran 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2018 tarihinde bitecek. 2\'nci Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.\"