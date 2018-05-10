TFF: Euro 2024'e hazırız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) ev sahipliği adaylık dosyasını UEFA’ya teslim etti. Türkiye, statlardan ulaşıma, otellerden altyapıya birçok konuda yatırımların tamamlandığını belirterek, projelerini ve Euro 2024 vizyonunu ‘Birlikte Paylaşalım’ kitabıyla duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dördüncü kez arka arkaya bu turnuvaya aday olan TFF, bu kez eşi görülmemiş bir devlet desteği ile şu ana kadarki en iyi dosyayı hazırladı. TFF, “Birlikte Paylaşalım” adıyla yayınladığı kitapta Türkiye’nin Euro 2024 vizyonunu ve projelerini anlattı. Kitapta “Türkiye Euro 2024’e hazır” mesajı verildi. Ulaşımdan stadyumlara, otellerden altyapıya birçok konuda yatırımların bittiği öne çıkarken, Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle milyonlarca taraftarın Türkiye’ye gelebileceği ve turnuva tarihinin en çok taraftar çeken organizasyonu olabileceği vurgulandı.

Kitapta yer alan “Vizyonumuz” bölümünde, “UEFA Euro 2024’ü daha geniş kitle ile buluşturmak ve bu önemli deneyimi tüm uluslar ile paylaşmak istiyoruz” denildi. Türkiye’nin 53 ülkeden 132 destinasyona 4 saatten daha yakın mesafede olduğu öne çıkarken, farklı ülkelerden 1.1 milyar kişinin kolaylıkla ulaşabileceği bir noktada olduğu belirtildi. Türkiye’ye toplamda 120 ülkeden doğrudan uçak seferlerinin bulunduğu belirtilirken, Türkiye’nin futbol tutkusu ve kültürel çeşitliliğinin de turnuvaya damga vurabileceği dile getirildi.

Turnuvaya Türkiye’nin ev sahipliği yapması halinde Avrupa futbol otoritesi UEFA’nın da birçok kazanımı olacağına dikkat çekilen kitapçıkta, şunlara yer verildi: “Takımlar en son teknoloji ile donatılan 10 yeni stadyumun yanı sıra 48 antrenman tesisinden faydalanma imkanı bulacak. Bütün ülkenin Euro 2024 coşkusunu yaşaması için halka açık noktalarda kurulacak alanlarla 81 ilde Euro 2024 heyecanı yaşanacak” Kitabın ulaşım bölümünde ise raylı sistemler, deniz ulaşımı ve yaygın otobüs ağı öne çıkıyor.