'Tezek davasında' eski CHP Milletvekili Melda Onur'un bin lira tazminat ödemesine karar verildi

Eski CHP Milletvekili Melda Onur, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na “Size tezek bile diyemeyeceğiz bu kıyasta” diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Eski CHP milletvekili Melda Onur, kadınların petrol ve doğalgazdan değerli hazine olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na “Size tezek bile diyemeyeceğiz bu kıyasta” dediği için hâkim karşısına çıktı. Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi, eski CHP milletvekili Melda Onur’a hakaret ettiği gerekçesiyle bin lira adli para cezası çarptırdı.