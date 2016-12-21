Tevez'e çılgın teklif

Çin Ligi takımlarından Shanghai Shenhua, 32 yaşındaki Carlos Tevez'e inanılmaz bir kontrat teklifinde bulundu.

Şubat ayında başlayacak yeni sezon öncesi Tevez'i kadrosuna dahil etmek isteyen Şangay ekibi, deneyimli oyuncunun önüne yıllık 40 milyon Euro’dan fazla kazanacağı, 2 yıllık bir kontrat koydu.

Tevez'in kendisini tüm zamanların en çok kazanan oyuncusu yapacak teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor.



Tevez, Colon ile oynanan son lig maçında oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamayarak ayrılık sinyali vermişti. Boca Juniors taraftarı maç boyunca; "Tevez Boca'dır ve Boca'dan ayrılmaz" tezahüratı yaptı.

Tevez'in Boca Juniors ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.