Teşrin Barajı IŞİD’den alındı

Demokratik Suriye Güçleri (QSD) tarafından IŞİD'in Rakka ile Mınbiç, Cerablus ve

Bab

arasında kurduğu hattı kesmek için başlatılan harekat ilerliyor. Kobani’nin güneyinde

Fırat Nehri üzerine bulunan Teşrin Barajı’nın kontrolü dün YPG'nin öncülüğündeki

Demokratik Suriye Güçleri'nin eline geçti. Fırat’ın batısına geçen Demokratik Suriye

Güçleri ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar

yaşandı.

IŞİD'e karşı kurulan Demokratik Suriye Güçleri arasında YPG, YPJ, Ceyş el Suvar,

Burkan el Fırat, El Sanadid, El Cezire Tugayları gibi çeşitli Kürt ve Arap güçleri

bulunuyor.

Teşrin Barajı stratejik öneminin yanı sıra Suriye'nin önemli enerji kaynakları arasında

yer alıyor.

Öte yandan Irak'ta da IŞİD'in elinde bulunan Ramadi kentine operasyonlar sürüyor. Irak

Ordusu 300 bin kişinin yaşadığı kentin bazı mahallelerine girildiğini duyurdu. Ordu

birliklerinin ilerleyişi IŞİD militanları tarafından yerleştirilen patlayıcılar nedeniyle

güçlükle gerçekleşiyor.

