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Dünya
Deutsche Welle

Teşrin Barajı IŞİD’den alındı

Suriye’de Kürt ve Arap güçlerden oluşan Demokratik Suriye Güçleri Teşrin Barajı’nı IŞİD’den kurtarak kontrol altına aldı.

27 Aralık 2015 13:25

Demokratik Suriye Güçleri (QSD) tarafından IŞİD'in Rakka ile Mınbiç, Cerablus ve
Bab
arasında kurduğu hattı kesmek için başlatılan harekat ilerliyor. Kobani’nin güneyinde
Fırat Nehri üzerine bulunan Teşrin Barajı’nın kontrolü dün YPG'nin öncülüğündeki
Demokratik Suriye Güçleri'nin eline geçti. Fırat’ın batısına geçen Demokratik Suriye
Güçleri ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar
yaşandı.
IŞİD'e karşı kurulan Demokratik Suriye Güçleri arasında YPG, YPJ, Ceyş el Suvar,
Burkan el Fırat, El Sanadid, El Cezire Tugayları gibi çeşitli Kürt ve Arap güçleri
bulunuyor.
Teşrin Barajı stratejik öneminin yanı sıra Suriye'nin önemli enerji kaynakları arasında
yer alıyor.
Öte yandan Irak'ta da IŞİD'in elinde bulunan Ramadi kentine operasyonlar sürüyor. Irak
Ordusu 300 bin kişinin yaşadığı kentin bazı mahallelerine girildiğini duyurdu. Ordu
birliklerinin ilerleyişi IŞİD militanları tarafından yerleştirilen patlayıcılar nedeniyle
güçlükle gerçekleşiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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