TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Canımız, kıymetlimiz, çok sevgili meleğimiz

LALE APA’nın

hastalığı boyunca büyük bir özen ve çabayla yakın ilgisini esirgemeyen

değerli doktorlarımız

Sayın Prof. Dr. Nil Molinas Mandel’e,

Sayın Prof. Dr. Serdar Erdine’ye,

Prof. Dr. Çağatay Taşkıran’a,

Prof. Dr. Tunç Yaltı’ya

Ayrıca

Kanser Koordinatörü Sibel Sezen’e,

Hasta İlişkileri Yöneticisi Özgür Taşkın’a

Amerikan Hastanesi Onkoloji Bölümü’nün diğer tüm değerli doktor, hemşire ve görevlilerine ve daha adını sayamadığımız hastanenin ilgi ve desteğini esirgemeyen tüm çalışanlarına,

Bu zorlu süreçte her zaman yanımızda olan, arayarak, bizzat ziyaret ederek ilgisini bizden esirgemeyen tüm dostlarımıza ve iş arkadaşlarımıza;

Cenaze töreninde bizi yalnız bırakmayan, bağışları ile hatırasını yücelten sevenlerine, mektup, telefon, mesaj ve çiçekleriyle acımızı hafifletmeye çalışan herkese derin şükranlarımızı sunuyor,

teşekkür ediyoruz.

Bu günlerin kederi,

dostların desteği ve birtanecik Lale’mizin anılarıyla

bir nebze olsun hafifleyecek…

APA AİLESİ