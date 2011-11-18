'Tersine Beyin Göçü' başladı



T24 - TUSAŞ, yurtdışındaki seçkin Türk mühendislerinin Türkiye'de üretilecek savaş uçağı, helikopter ve uydu projelerinde görev almaları için harekete geçti. 20 mühendisle görüşmelere başlandı.





Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), yurtdışındaki seçkin Türk mühendislerinin, Türkiye'ye dönerek milli imkanlarla üretilecek savaş uçağı, helikopter ve uydu projelerinde görev almaları amacıyla ''Tersine Beyin Göçü Projesi''ni başlattı.



Özellikle havacılık sektörlerinde çalışmış veya çalışan kalifiye mühendislere web sitesi aracılığıyla çağrıda bulunan TUSAŞ'a, 1 ay içinde başta ABD ve Almanya'dan olmak üzere 100'ün üzerinde başvuruda bulunuldu.



TUSAŞ, başvurulardan uygun nitelikte olan 20 mühendis ile görüşmelere başladı.











