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Dünya
Deutsche Welle

‘Terörle mücadele sürecek’

Cenevre Anlaşması doğrultusunda, Ukrayna’da taraflar şiddete son vermeyi taahhüt etmişti. Ancak geçici Cumhurbaşkanı Alexander Turçinov, doğuda terörle mücadele operasyonuna devam edileceğini açıkladı.

23 Nisan 2014 01:26


Ukrayna geçici Cumhurbaşkanı Alexander Turçinov, Kiev'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele operasyonlarına devam edileceğini duyurdu. Rusya yanlısı güçlerin Donetsk bölgesini tümüyle rehin aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı, güvenlik güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki vatandaşların ‘teröristlerden korunması' için çabalaması gerektiğini söyledi. Operasyonlara Paskalya yortusu süresince ara verilmişti. Cumhurbaşkanı, bu karara işkence ile öldürüldüğünden şüphelenilen iki kişinin ölüm haberini aldıktan sonra vardığını söyledi. Hayatını kaybedenlerden birinin eski Başbakan Yulya Timoşenko'nun Avrupa yanlısı partisinden yerel bir siyasetçi olduğu belirtiliyor.

ABD'den mali yardım

Gerginliğin yoğun olduğu Slavyansk kentinde, bugün Ukrayna ordusuna ait bir keşif uçağının vurulduğu bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, yaralanan kimsenin olmadığını ve uçağın üsse geri döndüğünü duyurdu.

ABD yönetimi ise 600 askerin askeri tatbikatlara katılmak üzere Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'ya gönderileceğini duyurdu. Beyaz Saray iflasın eşiğindeki ülkeye 50 milyon dolar tutarında mali yardım yapılacağını da açıkladı. Yardımın amacının seçimlerin ve anayasal reformların desteklenmesi olduğu ifade edildi.

Ülkenin doğusundaki birçok kentte Rusya yanlısı ayrılıkçılar yaklaşık 10 gün önce kamu binalarını işgal etmiş ve kontrolü ele geçirmişti. Geçen perşembe günü Rusya, ABD, AB ve Ukrayna temsilcileri, Cenevre'de yasadışı grupların silahsızlandırılması üzerinde uzlaşmaya varmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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