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Dünya
Deutsche Welle

Terörle mücadele operasyonu kanlı bitti

Paris saldırılarının planlayıcısını yakalamak için düzenlenen operasyon sona erdi. Binlerce kişi operasyon boyunca evlerinden çıkmadı.

18 Kasım 2015 16:25


Fransız polisinin çarşamba sabahı Paris'in kuzeyindeki Saint-Denis'de düzenlediği terörle mücadele operasyonu bitti. Ancak güvenlik nedeniyle evin içindeki arama çalışmalarının devam ettirildiği bildiriliyor.

Paris saldırılarının planlayıcısını yakalamak için düzenlenen ev baskınında, iki kişi öldü. Polis, evdeki kadın teröristin kendisini havaya uçurduğu bilgisini verirken, ölen diğer şüphelinin kimliğine dair açıklama yapılmadı.

Sabah saatlerinde başlatılan operasyon sonunda 3 kişi evden, toplam 7 kişi gözaltına alındı. Paris saldırılarının planlayıcısı Abdelhamid Abaaoud'a yönelik yapılan operasyon sonunda, Abaaoud'ın evde olup olmadığına dair ise bilgi verilmedi.

Saint-Denis'de yaklaşık 15 bin ila 20 bin arasında insan yaşıyor. Belediye Başkanı Stéphane Peu, sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar süren operasyon boyunca, semt sakinlerin evlerini terk etmediklerini açıkladı.

Peu, güvenlik timlerinin operasyon yapılacak binadan önce aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişiyi belediye binasına tahliye ettiklerini ve bina sakinleri arasında yaralanan olmadığını kaydetti. Belediye Başkanı, silahlı çatışmanın aralıksız bir saatten uzun sürdüğünü belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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