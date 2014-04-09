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Dünya
Deutsche Welle

Terörle mücadele için anayasa değişiyor

Almanya'da, yolcu uçaklarının teröristler tarafından kaçırılması ihtimali karşısında daha etkin önlemler alabilmek amacıyla anayasa değişikliğine gidiliyor. Yeni düzenleme savunma bakanını benzersiz yetkilerle donatıyor.

09 Nisan 2014 13:09


Alman Anayasa Mahkemesi geçen yıl aldığı bir kararda, saldırı amacıyla kullanılmak üzere teröristler tarafından kaçılan bir yolcu uçağına savaş jetlerince yapılacak müdahale için bakanlar kurulu kararının şart olduğuna hükmedilmişti. Yüksek Mahkeme, kararına, Anayasa'nın 35. Maddesini gerekçe göstermişti.

Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emily Haber, "mevzuattaki bu açığı kapatmak üzere harekete geçildiğini" söyledi. Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings, "Acil durumlarda birkaç dakika zarfında karar vermek gerekir. Bu süre içinde bakanlar kurulu kararı alabilmeniz imkânsız" dedi.

Hükümetin anayasa değişikliği planları yalnızca muhalefet partilerinde değil iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) de tepkiyle karşılandı. SPD savunma politikaları sözcüsü Rainer Arnold, "İlgili bakanın konuyu öncelikle Federal Meclis'te grubu bulunan partilerle konuşmasını" istedi. SPD iç politika sözcüsü Michael Hartmann, "özellikle güvenlik alanına giren anayasa değişiklikleri kapsamlı bir tartışmayı gerektiriyor" dedi. Hartmann, "düzenlemeyle Ordunun Almanya'daki güvenlik operasyonlarında görev alabilmesinin önünün açılmasına" karşı uyarıda bulundu.

'İç güvenlik askerileştiriliyor'

Sol Parti'nin iç politika sözcüsü Ulla Jelpke, anayasa değişikliği planını, "iç güvenliğin askerileştirilmesi yolunda vahim bir adım" sözleriyle yorumladı. Sol Parti'nin Federal Meclis Grup Başkanı Jan Korte, "Plana karşı her türlü girişimde bulunacağız" açıklamasında bulundu.

Yeşiller Partisi iç politika sözcüsü Irene Mihalic, "anayasa değişikliği ile Ordu ile polis güçleri arasındaki somut sınırın belirsiz hale getirilmek istendiğini" savundu. Mihalic, "hükümetin bir üyesinin bu kadar geniş yetkiyle donatılmak istenmesinin de orantısız olduğuna" dikkat çekti. Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter de hükümetin anayasa değişikliği planını eleştirdi.

Alman Anayasası'nın 35. Maddesi, doğal felaketler ve gerekli durumlarda Ordu birliklerinin göreve çağrılmasını düzenliyor. Düzenleme, polis güçlerine asker desteği için bakanlar kurulu kararını şart koşuyor. Hükümet, bunun için savunma bakanının kararı yeterli olacak şekilde sözkonusu maddeyi yeniden düzenlemek istiyor. Savunma bakanının talimatıyla havalanacak askeri jetler, teröristlerin kontrolündeki yolcu uçaklarını inişe zorlayacak. Jetler, uyarı ateşi de içeren önlemlerin yeterli olmaması halinde uçağı vurabilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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