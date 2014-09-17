'Teröristleri finanse etmedik'



Almanya ziyareti kapsamında, çarşamba günü Berlin'de Merkel ve Gauck ile görüşmelerde bulunan Katar Emiri Tamim bin Hamad es Sani, ülkesine yönelik iddialara cevap vererek, Katar'ın terör gruplarını destekelemediğini vurguladı.

İlk olarak Almanya Cumhurbaşkanı ile görüşen Tamim bin Hamad es Sani, Gauck'un Katar'ın radikal İslamcı grupları finanse edip etmediğine yönelik sorusuna, ülkesinin hiçbir surette El Kaide ve İslam Devleti örgütünü finanse etmediği cevabını verdiği bildirildi. Gauck'un aynı zamanda Katar'ın 2022 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası hazırlıkları için yapılan stadyum inşaatlarında, işçilerin insan haklarının ihlal edildiği haberlerine de değindiği, Es Sani'nin bu konuda da Katar yönetiminin inşaatlardaki kötü durumu değiştirmeye yönelik çaba gösterdiğini kaydettiği bildirildi.

Tamim bin Hamad es Sani, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı görüşmede de "Katar'ın hiç bir zaman terör gruplarına destek vermediğini ve vermeyeceğini" kaydetti. 34 yaşındaki es Sani, ülkesinin bu yaklaşımının Irak ve Suriye'deki terör grupları için de geçerli olduğuna dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Merkel, Katar Emiri'nin yaptıkları görüşmede İslam Devleti örgütüne karşı mücadelenin diğer ülkelerin güvenliği kadar kendi ülkesinin de güvenliğiyle ilgili olduğunu garanti ettiğini kaydetti. Katar'ın İD'e karşı uluslararası koalisyona katıldığını belirten Merkel, Emir'in sözlerine itimat etmemesini gerektiren bir neden olmadığını kaydetti.

Birçok Arap ülkesi Katar'ı, Irak ve Suriye'deki radikal örgütlerin yanı sıra Mısır'daki Müslüman Kardeşler ve Filistinli Hamas'a destek vermekle suçluyor.