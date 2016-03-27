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Dünya
Deutsche Welle

‘Teröre karşı sevgi silahı’

Papa Françesko, Paskalya dolayısıyla yaptığı konuşmada, “Körü körüne ve insanlık dışı her tür şiddete karşı savaşmak için sevgi silahını kullanın” mesajını verdi.

27 Mart 2016 19:40


Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Françesko, Paskalya Yortusu dolayısıyla Vatikan'da yaptığı konuşmada terörizm konusuna da değindi.

Binlerce kişiye seslenen Papa, “terör lanetine karşı sevgi silahıyla mücadele edin” mesajını verdi.

Papa Françesko, geleneksel Urbi et Orbi konuşmasında, dünyanın çeşitli bölgelerinde barış umudunu dile getirdi.

Papa, Suriye ve Irak'tan gelen sığınmacılara atıfla, gittikleri ülkelerde bu kişilerin kabul edilmesine yeterince hazır olunmamasından şikâyet etti ve ekledi: “Savaş, açlık, yoksulluk ve sosyal adaletsizlikten kaçışta çoğu hayatını kaybediyor ya da onlara yardım edebilecek kişiler tarafından reddediliyorlar.”

Papa Françesko, ayrıca İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara da barışçıl bir çözüm çağrısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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