‘Teröre karşı sevgi silahı’



Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Françesko, Paskalya Yortusu dolayısıyla Vatikan'da yaptığı konuşmada terörizm konusuna da değindi.

Binlerce kişiye seslenen Papa, “terör lanetine karşı sevgi silahıyla mücadele edin” mesajını verdi.

Papa Françesko, geleneksel Urbi et Orbi konuşmasında, dünyanın çeşitli bölgelerinde barış umudunu dile getirdi.

Papa, Suriye ve Irak'tan gelen sığınmacılara atıfla, gittikleri ülkelerde bu kişilerin kabul edilmesine yeterince hazır olunmamasından şikâyet etti ve ekledi: “Savaş, açlık, yoksulluk ve sosyal adaletsizlikten kaçışta çoğu hayatını kaybediyor ya da onlara yardım edebilecek kişiler tarafından reddediliyorlar.”

Papa Françesko, ayrıca İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara da barışçıl bir çözüm çağrısında bulundu.