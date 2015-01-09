'Terör zanlıları listesindeydiler'



Fransız Haber Ajansı'na (AFP) bilgi veren ABD güvenlik kurumu yetkilileri, "Fransız polisinin yakalanmaları için seferber olduğu Said ve Şerif Kuaşi'nin yıllardan beri terör zanlıları listesinde yer aldığı" bilgisini verdi. Zanlılar hakkında ABD'ye giriş yasağı bulunduğu da vurgulandı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de saldırıda hayatını kaybedenleri 1 dakikalık saygı duruşuyla andı.

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine önceki gün düzenlenen kanlı saldırıda 12 kişi ölmüştü. Saldırganların baskın sırasında "Allahüekber", "Peygamberin intikamını aldık" ve "Charlie Hebdo'yu öldürdük" diye bağırdıkları ve El Kaide terör örgütüne mensup olduklarını söyledikleri iddia ediliyor. Uzmanlar, söz konusu verilerin İslamcı terör ihtimalini gündeme getirdiğine dikkat çekiyor.

Saldırıyı düzenledikleri ileri sürülen üç zanlıdan biri polise teslim oldu. Fransa Başbakanı Manuel Valls, "operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" açıkladı. Soruşturma ekibine yakın kaynaklar gözaltındaki kişi sayısını 7 olarak bildirdi. İki zanlının yakalanması için Fransa genelinde yürütülen operasyonlara 88 bine yakın polis ve jandarma katılıyor.