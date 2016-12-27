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Yaşam
Deutsche Welle

Terör turizmi vurdu

Son dönemde ardı ardına yaşanan terör saldırıları turizme gölge düşürdü. Almanya'da yaşayan vatandaşlar tatil için daha yakın alternatifleri tercih ederken, Türkiye'ye yaklaşık 2 milyon daha az Alman turist geldi.

27 Aralık 2016 23:07

Şehirlerde birbiri ardına patlayan bombalar, insan yığınlarının arasına dalan TIR'lar... Turizm, dünya çapında terör korkusunun en ağır etkilediği sektörlerin başında geliyor. Almanya'da 2016 yılında seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin yıllık kârının yüzde üç ila dört oranında azaldığı tahmin ediliyor.

Alman turizm sektörünü ilgilendiren en büyük düşüş ise Türkiye seyahatlerinde kaydedildi. 2016 yılında Türkiye'ye seyahat eden Alman turistlerin sayısının yaklaşık 2 milyon azaldığı tahmin ediliyor. 2015 yılında Türkiye'ye yaklaşık 5 milyon 600 bin Alman turist gelmişti.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Südwest Presse gazetesine verdiği demeçte "Güvenlik konusu tatil akımlarını değiştiren başlıca konu. Her yeni saldırının etkisini seyahat planlarıyla ilgili rakamlarda birebir görmek mümkün" şeklinde konuştu.

Siyasi ve etik çekinceler

Fiebig Türkiye ile ilgili rakamlarda siyasetin etkisine de dikkat çekerek, bazı müşteriler için seyahat edecekleri ülkeyi seçerken politik ve etik konuların da rol oynadığına işaret etti. Fiebig "Ancak bizim branşımızda bu durumun bu denli fazla şekilde öne çıkması yeni bir gelişme" diye konuştu.

Seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin yıllık kârındaki düşüşü "Çok zorlu bir yıl oldu" sözleriyle değerlendiren Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Fiebig, bu durumun başlıca nedenlerinden biri olarak ise Almanya'da yaşayan vatandaşların tatil için Avusturya ve Almanya'yı seçmesini ve seyahatlerini kendilerinin planlamasını gösterdi.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP,BW/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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