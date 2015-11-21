Terör tehdidi metroyu durdurdu



Ulusal kriz merkezi Ocam, Brüksel'de 4'üncü terör tehdidi seviyesine geçildiğini duyurdu. Açıklamada “dolaysız” ve “çok ciddi tehdit” nedeniyle "özel güvenlik tedbirlerinin hayata geçirilmesinin ve halka detaylı öneriler yapılmasının" zorunlu olduğu ifade edildi. Ocam vatandaşlara konser ve tren istasyonu gibi kalabalık yerlerden uzak durmaları çağrısı yaptı. Başkent bölgesine bağlı 19 belediyeden de büyük organizasyonları iptal etmeyi gündeme almaları istendi.

Brüksel toplu taşıma işletmesi STIB “kriz merkezinin tavsiyesi” doğrultusunda bugün tüm metro hatlarında trafiğin durdurulduğunu açıkladı. Metronun pazar günü de çalışmaması gündemde. Brüksel'deki tren istasyonları ve havalimanında ordu birlikleri devriye görevini sürdürüyor.

Belçika ulusal kriz merkezi Ocam, ülkenin geri kalan kısmında ise "mümkün ve muhtemel terör tehdit" anlamına gelen 3'üncü seviyenin sürdüğünü kaydetti.

Paris'te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını düzenleyenlerin bir kısmının Brüksel'in Molenbeek semtinde yaşadığı ortaya çıkmıştı.