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Dünya
Deutsche Welle

‘Terör saldırısını önledik’

Avustralya polisi Melbourne’de bir eve yapılan operasyonda yarı hazır durumda üç bomba ele geçirdi. 17 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

09 Mayıs 2015 18:35


Avustralya Federal Polis Başkan Yardımcısı Mike Phelan gencin Anneler Günü'ne terör saldırısı düzenleyeceğine inandıklarını açıkladı. Evde ele geçirilen bombaların şahıs tarafından hazırlandığı ancak henüz patlatılmaya hazır olmadığı belirtiliyor.

Açıklamada olayın gencin ailesini şoke ettiği ifade edildi. Medyada çıkan haberlerde gencin babasının doktor olduğu bilgisi yer aldı.

Avustralya Başbakanı Tony Abbott bombalı saldırı planının “oldukça ilerlemiş bir aşamada olduğunu” ifade etti.

Avustralya'nın yine Melbourne kentinde 25 Nisan Anzak Günü'ne bombalı saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtilen iki kişi nisan ayı sonunda gözaltına alınmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

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