Terör örgütü IŞİD'e darbe

ABD Ordusu'nda yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine düzenlenen bombardımanda aralarında Ebu Salih'in de bulunduğu IŞİD'in önde gelen üç ismi öldürüldü. ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk haberi doğruladı.

ABD güvenlik güçleri bu yıl içinde terör örgütlerinin önde gelen isimlerine yönelik birçok başarılı operasyon düzenledi. IŞİD'in iki numaralı ismi, Bağdadi'nin yardımcısı El Hayali ağustos ayında öldürülmüştü. El Hayali Hacı Mutaz adıyla biliniyordu.

Ekim ayı sonunda ise Deso Dogg lakaplı Alman rapçi Denis Cuspert'in ABD'nin Suriye'de düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı. Alman güvenlik kaynakları Cuspert'in ölümünü henüz doğrulamadı. Rapçinin öldürüldüğüne ilişkin daha önce birçok haber çıkmıştı.

Tornadolar İncirlik'e indi

Öte yandan Alman Ordusu'na ait iki Tornado keşif uçağı İncirlik'teki NATO üssüne dün indi. Uçaklarla birlikte İncirlik'e 40 Alman askeri de gönderildi.

Tornadoların İncirlik'e intikal etmesiyle Alman Ordusunun Suriye misyonu da resmen başlamış oldu. Tornadolara bir nakliye bir de yakıt ikmal uçağı eşlik etti. Dört Tornado uçağınının daha önümüzdeki günlerde İncirlik'e gönderileceği açıklandı. Söykonusu tornadolar ocak ayında Suriye üzerinde keşif uçuşlarına başlayacak. Almanya IŞİD'e yönelik operasyonlarda uluslararası koalisyona keşif uçaklarıyla destek olurken, bombardımana katılmayacak. Suriye sınırı İncirlik'e yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunuyor.