Terör endişesiyle karnaval yürüyüşüne iptal



Almanya'nın Braunschweig kentinde bugün yapılacak karnaval yürüyüşü elde edilen terör saldırısı planlandığı istihbaratı nedeniyle başlamasına kısa bir süre kala iptal edildi.

Braunschweig Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "güvenilir devlet kaynaklarının" İslamcı bir terör saldırısı olasılığıyla ilgili somut bilgiler elde ettiği kaydedildi. Söz konusu bilgilerin kısa mesaj veya telefon ihbarına dayanmadığı, yapılan bir soruşturma kapsamında ortaya çıktığı belirtildi.

Kopenhag'daki saldırıların ardından Almanya genelinde terör tehdidinde bir artışın beklenmediği ifade edildi.

Almanya'nın diğer kentlerinde karnavalın zirvesi kabul edilen ve yarın yapılacak olan "Rosenmontag" yani Güller Pazartesisi yürüyüşlerinin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.