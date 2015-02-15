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Dünya
Deutsche Welle

Terör endişesiyle karnaval yürüyüşüne iptal

Almanya'nın Braunschweig kentinde yapılacak karnaval yürüyüşü terör saldırı tehdidi nedeniyle iptal edildi.

15 Şubat 2015 17:59


Almanya'nın Braunschweig kentinde bugün yapılacak karnaval yürüyüşü elde edilen terör saldırısı planlandığı istihbaratı nedeniyle başlamasına kısa bir süre kala iptal edildi.

Braunschweig Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "güvenilir devlet kaynaklarının" İslamcı bir terör saldırısı olasılığıyla ilgili somut bilgiler elde ettiği kaydedildi. Söz konusu bilgilerin kısa mesaj veya telefon ihbarına dayanmadığı, yapılan bir soruşturma kapsamında ortaya çıktığı belirtildi.

Kopenhag'daki saldırıların ardından Almanya genelinde terör tehdidinde bir artışın beklenmediği ifade edildi.

Almanya'nın diğer kentlerinde karnavalın zirvesi kabul edilen ve yarın yapılacak olan "Rosenmontag" yani Güller Pazartesisi yürüyüşlerinin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya BraunschweigBraunschweigBraunschweig Emniyet MüdürlüğüAlmanyaGüller PazartesisiWelle Türkçe DW/dpa BW/AG

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