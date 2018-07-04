Terim'in gözü onlarda

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, bütçesi doğrultusunda iddalı bir takım kurma hedefinde.

Sağ bek mevkiinde Mariano - Linnes ikilisinin olması, sol bek'e ise Nagatomo'nun transfer edilmesiyle birlikte savunmaya yapılacak son takviye'nin stoper mevkisine olması bekleniyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; iki sezondur Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Fatih Terim ile birlikte son haftalarda gösterdiği performans sayesinde formayı kaptırmayan Denayer'in tekar kadroya dahil edilmesi için yoğun çaba sarfediliyor.

Orta saha üçlüsü Donk-Selçuk-Fernando'nun yanına bir takviye daha yapılaması da gündemde.

Sarı kırmızılı takım'ın bu bölge için düşündüğü isim Stoke City'de oynayan eski oyuncusu N'Diaye. Stoke City'nin, Premier Lig'e veda etmesiyle birlikte adı bir çok kulüp ile anılan Senagalli oyuncunun kiralanabileceği gündemde.

UEFA ile yaptığı anlaşma gereği transferde oldukça dikkatli adımlar atmak zorunda olan sarı kırmızılılar, cavanda'yı Standart Liege'ye 2.4 milyon euro'ya göndererek önemli bir gelir elde ederken, bu transfer ile birlikte kadroda ki yabancı oyuncu sayısı da 12'ye düştü.

30 Haziran itibariyle sözleşmeleri sona eren Eray İşçan ve Carasso ile yeni kontrat imzalamayan sarı kırmızılılar'da kaleci transferi de gündemde ki yerini koruyor.

Galatasaray yeni sezona Fernando Muslera'ya yedek olacak yerli bir kaleci transfer ederek başlayacak.