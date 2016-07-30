Tercih döneminde en çok hangi üniversiteler aranıyor?

Yandex, tercih sürecinden önceki 1 aylık dönemde yapılan aramaları inceleyerek öğrencilerin en çok hangi üniversiteleri merak ettiğini ortaya koydu.

Üniversite sınavlarına giren milyonlarca kişi için tercih dönemi devam ediyor. Yandex, 29 Temmuz’da başlayan tercih dönemi öncesindeki 1 aylık süreçte yapılan aramaları inceledi. Devlet üniversitelerinin daha çok arandığının belirlendiği inceleme sonucunda Türkiye’de tercih dönemi öncesinde en çok aranan üniversitenin İstanbul Üniversitesi olduğu ortaya çıktı. En çok aranan ikinci üniversite Anadolu Üniversitesi olurken, üçüncü sırada ise Akdeniz Üniversitesi yer aldı. En çok aranan ilk 10 üniversite arasına giren tek vakıf üniversitesi ise onuncu sıradaki İstanbul Aydın Üniversitesi oldu.

Evrensel'de yer alan habere göre, Yandex’in yaptığı analizde ilk 10’da sadece tek bir vakıf üniversitesinin olması dikkat çekerken, en çok aranan vakıf üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi oldu.

Yandex’te en çok aranan üniversiteler şu şekilde sıralandı:

1- İstanbul Üniversitesi

2- Anadolu Üniversitesi

3- Akdeniz Üniversitesi

4- Atatürk Üniversitesi

5- Ankara Üniversitesi

6- Marmara Üniversitesi

7- Gazi Üniversitesi

8- Ege Üniversitesi

9- Uludağ Üniversitesi

10-İstanbul Aydın Üniversitesi