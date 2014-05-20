Ter Stegen Barcelona’da



Alman milli kaleci Marc-Andre ter Stegen, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek. Katalan ekibi transferi internet sayfasından duyurdu. 22 yaşındaki kaleci, Mönchengladbach ile 2015’e kadar olan sözleşmesini uzatmamış, aylarca transfer olacağı kulüp hakkında çıkan haberleri de doğrulamamıştı. Milli kalecinin Barcelona ile beş yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Ter Stegen, Robert Enke'den sonra (2002-2004) Katalan ekibinde forma giyecek ikinci Alman kaleci olacak. Şu ana kadar Alman milli takım formasını dört kez giymiş olan genç eldiven, son olarak teknik direktör Joachim Löw tarafından 2014 Dünya Kupası aday kadrosuna çağrılmamıştı.

Barcelona'da Luis Enrique dönemi

İspanyol devi, başarısız geçen sezonun ardından görevi bırakan teknik direktör Gerardo Martino'nun yerine Luis Enrique ile anlaştı. Barcelona, eski oyuncusu, yeni teknik direktörü Luis Enrique yönetiminde yeniden başarıyı yakalamak istiyor. Enrique ile iki yıllık anlaşmaya varan Katalan ekibi, İspanya liginin son haftasında sahasındaki maçta şampiyonluğu Atletico Madrid’e kaptırmıştı.