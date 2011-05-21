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Ekonomi

TEPCO'DAN DEV ZARAR TOKYO (A.A)

21 Mayıs 2011 17:50

-TEPCO'DAN DEV ZARAR  TOKYO (A.A) - 21.05.2011 - Fukuşima nükleer enerji santralini işleten Tokyo Electric (TEPCO), Mart sonunda biten 2010 mali yılında 15,3 milyar dolar (1,25 trilyon yen) zarar etti. Şirket, bir önceki mali yılda 134 milyar yen kar etmişti.  Deprem sonrası zararının daha çok artması beklenen TEPCO'nun hisseleri de depremden sonra yüzde 80'den fazla değer kaybetti. TEPCO Başkanı Masataka Shimizu şirketin Tokyo'daki genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TEPCO'nun zararını açıkladıktan sonra özür dileyerek istifa ettiğini duyurdu. Nükleer felaket başladıktan sonraki iki hafta boyunca kamuoyuna açıklama yapmamakla eleştirilen Shimizu'nun görevini şirketin genel müdürü Toshio Nishizawa'nın devralması bekleniyor. Japonya'da 11 Mart'ta 8,9 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunaminin, Fukuşima nükleer enerji santralindeki soğutma sistemini kullanılmaz hale getirmesi sonucu oluşan çekirdek erimesi, Çernobil'den bu yana dünyada yaşanan en büyük nükleer felaket oldu.  Nükleer santralin çevresindeki 30 kilometrelik alanda oturan 48 bin aileye tazminat ödeyecek olan TEPCO, bu parayı karşılayabilmek için 600 milyar yen tutarında varlık satışı gerçekleştirmeyi planlıyor.

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