Teoman evleniyor mu?

Geçtiğimiz yıl müziği bırakma kararıyla rock dünyasını şaşırtan Teoman, sevgilisi Ayşe Kaya'yla evlenme kararı aldığı iddia edildi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, hayatında yeni bir sayfa daha açmaya hazırlananan ünlü rock'çı, yaza doğru nikâh masasına oturmayı planlıyor.

Teoman ve Ayşe Kaya, 2005 yılında Amerika'da evlendikleri iddiasıyla gündeme gelmişti.

Notre Dame de Sion Lisesi'nde okuyan Ayşe Kaya, Teoman gibi Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu.

New York'taki School of Visual Arts ve International Center of Photography'de Hikâye konusunda eğitim alan Kaya, Türkiye'ye dönüşünün ardından düğün ve doğum fotoğrafçılığı yapmaya başladı.