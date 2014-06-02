Teoman boşanıyor mu?

Teoman ve Ayşe Kaya arasında soğuk rüzgârlar estiği 1,5 yıllık evli çiftin bir süredir görüşmediği ve evlerini ayırdığı konuşuluyor.

12 yıllık arkadaşlığın ardından 30 Aralık 2012’de Hotel Les Ottomans’da nikâh masasına oturan Teoman ile Ayşe Kaya’nın evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Evlendikten tam bir yıl sonra bebekleri Zeyno’yu kucaklarına alan çiftin son dönemde yaşadıkları sorunlar yüzünden evlerini ayırdığı ileri sürülüyor.

Artık Nişantaşı’nda

Çifte yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Teoman ve Ayşe Kaya arasında bir süredir soğuk rüzgârlar esiyordu. Sorunlarını bir türlü aşamayan çift, sonunda evleri ayırma kararı aldı ve Teoman, Nişantaşı’ndaki dairesine taşındı. Yakınları, çiftin boşanmalarına ihtimal vermediklerini ve “her evlilikte yaşanan” bu sıkıntıları aşıp yeniden bir araya geleceklerine inandıklarını söylüyor.

Hep yalnız

Nişantaşı’ndaki dairesine taşındığı söylenen Teoman, son dönemde birçok kez bu semtte tek başına görüntülendi.